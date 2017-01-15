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موعد مباراة ريال مدريد وأشبيلية الليلة والقنوات الناقلة
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موعد مباراة ريال مدريد وأشبيلية الليلة والقنوات الناقلة

الأحد، 15 يناير 2017 12:28 ص
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تقام مباراة ريـال مدريد وأشبيلية، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، لحساب الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني.
تنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS 3 HD بصوت المعلق يوسف سيف.

ويدخل فريق ريـال مدريد المباراة وفي جعبته 40 نقطة متربعًا على جدول ترتيب الدوري، فيما يحتل فريق أشبيلية المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

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