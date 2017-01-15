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بالفيديو.. وزيرة الهجرة: معلوماتي الكروية ليست قوية.. ومتفائلة بالمنتخب
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم‎

بالفيديو.. وزيرة الهجرة: معلوماتي الكروية ليست قوية.. ومتفائلة بالمنتخب

الأحد، 15 يناير 2017 12:34 ص
متابعات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الحس الوطني هو السبب في حضورها مباريات المنتخب المصري قبل سفره للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في الجابون حاليا.

وأضافت “مكرم” خلال داخلة لبرنامج “8 الصبح” على قناة “دي ام سي” ، اليوم الأحد، أن معلوماتها في مجال لعبة كرة القدم ليست قوية، لكنها بدأت في متابعتها والاهتمام بها مؤخرا من خلال حضورها المباريات، معربة عن تفاؤلها بفوز المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية.

وتابعت أنها حرصت على حضور مباراة المنتخب المصري الأخيرة وكانت برفقتها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، قائلة: “قمنا حضنا بعض بعد جول مصر”.



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