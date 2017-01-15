قال متحدث إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية مشطت حرم جامعة الموصل الأحد، بحثا عن أي عناصر تنتمي لتنظيم “داعش” بعد أن سيطرت على المنطقة بالكامل.

وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب قد دفعت مقاتلي التنظيم للتقهقر داخل حرم جامعة الموصل ذي الموقع الاستراتيجي وسيطرت على عدة مبان من بينها كليات السبت، في خطوة مهمة صوب استعادة الجزء الشرقي من المدينة بالكامل.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب لـ”رويترز” بالهاتف: “تم تحرير الجامعة بالكامل والآن القوات تقوم بمسح المجمع للبحث عن أي دواعش مختبئين”، مضيفا أن معظم المباني تحوي شراكا خداعية لذا تتوخى القوات الحذر.

وأضاف: “نحن لن نتوقف”، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تعمل على التوغل في مناطق مجاورة للجامعة.

وقال قائد عراقي هذا الأسبوع: “إن أجزاء من الحرم الجامعي مترامي الأطراف تشرف على أحياء مجاورة في شرق الموصل مما يجعله مكسبا مهما للسيطرة على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الدولة الإسلامية على طول نهر دجلة”.

وتقول القوات العراقية المدعومة بغطاء جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة إنها اقتربت من استعادة السيطرة على الضفة الشرقية لنهر دجلة بالكامل الأمر الذي يجعلها تبسط سيطرتها التامة على شرق الموصل ومن ثم نصف آخر معقل كبير للدولة الإسلامية في العراق.

ويمكن للهجمات على غرب المدينة الخاضع لسيطرة التنظيم المتشدد أن تبدأ بمجرد تأمين الشرق. ويمر نهر دجلة من شمال إلى جنوب الموصل.