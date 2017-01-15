أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة للكبارى على النيل وفروعه، بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات جنيه، منها كوبرى ومحور جرجـا على النيل بتكلفة 497.5 مليون جنيه، وكوبرى ومحور كلابشة على النيل بأسوان بتكلفة 650 مليون جنيه.

وأضاف سعيد، فى تصريحات صحفية اليوم، بعد اجتماعه مع قيادات هيئة الطرق والكباري، أن الوزارة تنفذ كوبرى ومحور طمــــا على النيل بتكلفة 713 مليون جنيه وكوبرى ومحور بنهــــا على النيل بتكلفة 447 مليون جنيه وكوبرى أعلى ترعة المنصورية، وطريق بنها - المنصورة الزراعي بتكلفة 120 مليون جنيه وكوبرى أعلى ترعة الإسماعيلية وطريق القاهرة – الإسماعيلية الزراعى بتكلفة 180 مليون جنيه.

ولفت وزير النقل إلى تنفذ كوبرى الخطاطبة بتكلفة 800 مليون جنيه، وكوبرى أعلى الدائرى ضمن طريق شبرا – بنها الحر بتكلفة 224 مليون جنيه، وكوبرى تقاطع شبرا – بنها مع الدائرى الإقليمى بتكلفة 170 مليون جنيه وكوبرى دمنهــــور على طريق القاهـــــــرة – الإسكنـــــدرية الزراعى بتكلفة 151 مليون جنيه.

وأضاف وزير النقل، أن مشروعات الكبارى على النيل بصعيد مصر تهدف لربط شبكة الطرق من شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل فى الصعيد، موضحاً خلال استعراض أعمال تنفيذ كوبرى جرجا العلوى على النيل فى محافظة سوهاج، الذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى – بالغربى، أن الكوبرى محور عرضى متكامل بطول 10 كم بعرض 21 مترا، وهو عبارة عن طريق حر بدون تقاطعات وبه 5 أنفاق و4 كبارى علوية وسيساهم فى ربط محاور الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل المتمثلة فى طريق القاهرة / أسوان شرق النيل وطريق سوهاج / البحر الأحمر وطريق القاهرة / أسوان الزراعى غرب النيل وطريق القاهرة / أسيوط / سوهاج / أسوان الصحراوى الغربى، كما سيساهم المشروع فى ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق الصعيد البحر الأحمر.

وأكد جلال سعيد، أنه يتوقع الانتهاء من هذا المشروع الضخم منتصف شهر إبريل من العام الجارى، مشيراً إلى استعراضه أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة النيل بأسوان، الذى يتكون من كوبرى على النيل و8 كبارى علوية و6 أنفاق بطول 23 كم وعرض 21 مترا ويربط بين شبكات الطرق كمحور عرضى، بما يساهم فى سهولة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية وزراعية فى مناطق كان يصعب الوصول إليها.