نفى مسئولو الاتحاد الغاني لكرة القدم، ما تردد حول اعتراضهم على ملاعب التدريب والإقامة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 والمقامة حاليًا بالجابون.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد الغاني عبر موقع تويتر: “لم نعترض على مكان الإقامة أو ملاعب التدريبات في الجابون، البعثة وصلت متأخرة بالأمس ولم تدرب كما تحدثت التقارير الإعلامية”.

ويستعد اليوم الأحد، منتخب غانا لمواجهة نظيره الأوغندي، بعد غدٍ الثلاثاء، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة من البطولة.