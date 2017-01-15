أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد بباريس، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع نظرائه من الجزائر والكويت والنرويج وإيرلندا.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش مؤتمر باريس الدولي حول السلام، والذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة الفرنسية بمشاركة نحو 70 دولة ومنظمة وفي غياب طرفي النزاع الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتم استعراض - خلال هذه اللقاءات - الأفكار المطروحة إقليميًا ودوليًا بشأن تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك النتائج المرجوة من مؤتمر باريس و مقترحات التحرك الهادفة للتوصل إلى رؤية مشتركة للخطوات المطلوب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية، وتحريك عملية السلام.

كما تناولت هذه اللقاءات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.