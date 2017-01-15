 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 11:50 صباحاً
روابط سريعة
وزير الخارجية يجري سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر باريس
سامح شكري وزير الخارجية‎

وزير الخارجية يجري سلسلة لقاءات على هامش مؤتمر باريس

الأحد، 15 يناير 2017 12:19 ص
متابعات

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد بباريس، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع نظرائه من الجزائر والكويت والنرويج وإيرلندا.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش مؤتمر باريس الدولي حول السلام، والذي انطلقت أعماله اليوم بالعاصمة الفرنسية بمشاركة نحو 70 دولة ومنظمة وفي غياب طرفي النزاع الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتم استعراض - خلال هذه اللقاءات - الأفكار المطروحة إقليميًا ودوليًا بشأن تفعيل عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك النتائج المرجوة من مؤتمر باريس و مقترحات التحرك الهادفة للتوصل إلى رؤية مشتركة للخطوات المطلوب اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية، وتحريك عملية السلام.

كما تناولت هذه اللقاءات أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3