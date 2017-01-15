بالفيديو.. أسعار السلع الغذائية في مختلف محافظات الجمهوريةالأحد، 15 يناير 2017 12:30 ص
عرضت فضائية دريم اليوم الأحد تقريرًا لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء حول أسعار السلع الغذائية في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويتراوح سعر كيلو الدقيق “السائب” من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات على أن تحتل محافظة السويس أعلى سعرًا، وكيلو الدقيق المعبأ بين 4.5 إلى 9 جنيهات وتحتل محافظة المنوفية أعلى سعرا.
وسعر كيلو “السكر السائب” الخاص بالقطاع العام من 7 إلى 10 جنيهات وتحتل سوهاج أعلى سعرا، والمعبأ بين 9 إلى 17 جنيهًا وتحتل محافظة المنيا أعلى سعرا.
بالإضافة إلى أسعار الشاي المحلي والتي تتراوح أنواعه ما بين 50 إلى 75 جنيها لتحتل الفيوم أعلى سعرا وأسعار زيت عباد الشمس مابين 15 إلى 25 جنيها وتحتل شمال سيناء الأعلى سعرا .
ويكون سعر زيت الذرة مابين 17 إلى 26 جنيهًا وتكون الإسماعيلة أعلى سعرا .كما تتراوح أسعار السمن النباتي مابين 16 إلى 35 جنيها وتحتل المنوفية أعلى سعرًا والسمن البلدي يسعر مابين 35 إلى 90 جنيهًا وفي أسيوط السعر الأعلى.
كما يتراوح سعر كيلو المكرونة السائبة مابين5 إلى 8 جنيهات وتحتل الدقهلية أعلى سعرًا، وعلى أن تكون المكرونة المعبأة مابين 5.45 إلى 18 جنيها وتعتبر في جنوب سيناء الأعلى سعرا.
إلى جانب سعر كرتونة البيض الأبيض مابين 22 إلى 37 جنيهًا ويتراوح سعر الكرتونة الحمراء مابين 25 إلى 37.5 جنيه.
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