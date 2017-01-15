تصدر قريبًا عن “الكتب خان” رواية “صوت الغراب” للروائي والقاص عادل عصمت، الحائز على جائزة نجيب محفوظ في الآداب والمقدمة من قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لسنة 2016، عن روايته “حكايات يوسف تادرس” الصادرة عن الكتب خان للنشر، وجائزة الدولة التشجيعية في الرواية سنة 2011، عن روايته “أيام النوافذ الزرقاء” الصادرة عن “شرقيات”.

“صوت الغراب” هي سردية روائية على لسان البطل الذي يحكي عن “تاريخ عائلته من منظور النساء”، فيحكي عن عمته التي مات حبيبها، وماتت هي بعده “في غرفة مظلمة”، إن لم تكن مبالغة، فظلام الغرفة والنفس، وعن أمه التي “كانت مخاوفها أكبر من أن تتخلى عن رائحة الينسون”، كانت أمه من بين خالاته “تؤمن بعقائد الشيخ حجازي في القوى السحرية للنباتات”، فكانت “تنثر حبوب الينسون في الدولاب وتحت السرير لعل طيف الرائحة يصلها أثناء نومها”، إذ “ربما كانت تحلم بكوابيس وخائفة أن يكون زوجها مثل أبيه”.

أخته “مريم” كانت بالطبع واحدة من نساء عائلته التي لم يغفله الحديث عنها منذ حكاية مولدها، فهي تشبه عمته، ربما ليس في طبيعة الأحداث التي مرت بها عمته، وإنما في أنها “حرة”؛ تركت المنزل من أجل عملها في مكتب الإذاعة البريطانية في القاهرة، رغم رفض أخيها الكبير. “ابتسام” هي الأخرى التي ربما ظن أنها دمرت دليل وجوده، بعد أن مات الجنين الذي حملته داخلها منه.

ولد “عادل عصمت” في محافظة الغربية سنة 1959، تخرج في قسم الفلسفة - كلية الآداب - جامعة عين شمس سنة 1984، صدرت للكاتب مجموعة قصص قصيرة باسم “قصاصات” عن الهيئة المصرية للكتاب، وعدد من الروايات، منها: “هاجس موت” و”الرجل العاري” و”حياة مستقرة” و”أيام النوافذ الزرقاء”، التي حازت على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية سنة 2011، عن دار شرقيات، وكتاب “ناس وأماكن” عن هيئة قصورالثقافة، ورواية “حكايات يوسف تادرس”، الحائزة على ميدالية نجيب محفوظ للأدب سنة 2016 من قسم النشر - الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن الكتب خان.