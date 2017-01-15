وزير المالية: 174 مليار جنيه عجز الموازنة خلال النصف الأول من العامالأحد، 15 يناير 2017 12:12 ص
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الوزارة حققت عجزا كليا خلال النصف الأول من العام المالي 2016/2017 الجاري بقيمة 174 مليار جنيه بنسبة 5.1% من الناتج المحلي، مقابل 6.2% بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر الوزارة لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي عن نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بحضور الدكتور محمد معيط نائب الوزير للخزانة العامة و أحمد كجيك نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية.
وذكر ” الجارحي” أن حجم العجز الأولي خلال النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 2.1% بنفس المدة من العام المالي الماضي.
وأوضح” الجارحي” أن حجم الايرادات العامة سجلت 220 مليار جنيه بنسبة 14.5% من الناتج المحلي الاجمالي في الـ6 شهور الأخيرة مقابل 192 مليار جنيه بنفس المدة من العام المالي الماضي، مرجعا نمو الايرادات العامة إلي زيادة حجم تسجيل الممولين في الضريبة علي القيمة المضافة وفهمها، قبيل صدور اللائحة التنفيذية لتلك الضريبة المقررة حسمها خلال أسبوع.
وذكر وزير المالية ان المصروفات العامة زادت الي 389 مليار جنيه في الـ6شهور الأخيرة مقابل 355 مليار جنيه في نصف العام المالي الماضي.
وتوقع وزير المالية ان ينخفض العجز بنهاية العام المالي الجاري لما بين 10 و 10.2% من الناتج المحلي الاجمالي.
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