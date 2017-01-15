قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المُقامة من سمير صبري المحامي، والتى يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكل البرامج، سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميًّا وللمدة اللازمة؛ لجسامة المخالفات الثابتة في حقِّهما- لجلسة 26 مارس المقبل.

اختصمت الدعوى كلًّا من: أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار.

وذكرت الدعوى أن ما حدث مهزلة ارتُكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلًّا من: أحمد شوبير وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار، بل التلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومُنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وأيمان الطلاق على الشاشة والتعرُّض للأُسَر، إلى أن قام شوبير من مقعده في منظرٍ لا يوصف إلا بأنه حقير متوجهًا إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب، وتبادلا الشجار إلى أن قرَّر مقدِّم البرنامج قطع الإرسال.

وأضاف صبرى، في دعواه، أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كل من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المُشاهد والمستمع يقع فريسة لحمَّى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص، والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة، غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذين يقع على عاتقهم حماية حقوق المجتمع وعدم السماح بتبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تُخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية، بخلاف خدشها للحياء العام.