جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لـ"حماس" بخان يونسالأحد، 15 يناير 2017 12:14 ص
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأحد، موقعا لحركة حماس جنوب شرق خان يونس، وذلك ردا على تعرض دورية عسكرية لإطلاق نار في وقت سابق اليوم.
وتعرضت دورية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، إلى عملية إطلاق رصاص عند الحدود مع قطاع غزة، دون التبليغ عن إصابات بصفوف الجنود، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال ردوا على مصدر إطلاق النار.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صباح اليوم، النار باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تعرضت قوة عسكرية كانت تهم بنشاطات بالقرب من الجدار الأمني جنوب قطاع غزة الى إطلاق نار دون وقوع إصابات بصفوف الجنود، حيث لحقت اضرارا بمركبة عسكرية.
وأضاف الجيش في بيانه: “أغارت قوة عسكرية ودمرت موقعا لحماس جنوب قطاع غزة وذلك، ردا على تعرض قوة إسرائيلية كانت تهم بنشاطات قرب الجدار الأمني جنوب قطاع غزة لإطلاق النار في وقت سابق اليوم”.
بالمقابل قالت مصادر فلسطينية، إن آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على نقطة للضبط الميداني قرب صوفا جنوب قطاع غزة، في اعقاب استهداف دورية عسكرية بالنار.
وفي غضون ذلك، تم التبليغ عن عدة جرافات عسكرية تابعة للاحتلال، التي توغلت صباح اليوم لمسافة محدودة، شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة، قبيل تسجيل حادث إطلاق النار.
وتقدر مسافة التوغل حوالي 50 مترا خارج الشريط الحدودي، فيما ساندها عدة أليات عسكرية متمركزة فوق السواتر الترابية داخل الحدود.
وباشرت بعمليات تجريف في محيط موقع صوفا وإقامة سواتر ترابية، فيما تشهد المنطقة حركة نشطة للأليات، مع تحليق لطائرات بدون طيار.
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