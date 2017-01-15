تنظم مكتبة الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2017 مؤتمرًا دوليًا يشارك فيه باحثين ومفكرين وخبراء دوليين متخصصين في قضايا التطرف. المؤتمر كما يذكر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ينطلق من نمو ظاهرة التطرف، وهو ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من خطاب، وأثبتت الأحداث المتتالية في عدة دولة صحة ما ذكره أكثر من مرة خاصة تهديد الإرهاب للأمن والسلم العالمي.

ويذكر الدكتور إسماعيل سراج الدين أن مؤتمر هذا العام سيشارك فيه مراكز بحثية وقادة روحيين وإعلاميين ومفكرين وخبراء في مجال التطرف من مصر وتونس والجزائر والسعودية والإمارات والكويت وألمانيا والولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول. وأكد أن المؤتمر الثالث للتطرف الذي تنظمه المكتبة للعام الثالث على التوالي يشهد إقبالاً ومشاركات غير مسبوقة، في ظل نجاح المكتبة في بناء شبكة دولية من العلاقات تهدف لتبادل الخبرات.

وصرح الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية، أن المؤتمر من المقرر أن يناقش عدد من القضايا؛ منها: السياسات العامة ودورها في مواجهة الإرهاب، والدروس المستفادة من التجارب الدولية خاصة مع اتجاه عدد من الدول لوضع استراتيجيات وخطط وطنية لمكافحة التطرف، مثل الاستراتيجية البريطانية التي نوقشت وأقرت في مجلس العموم البريطاني. وأضاف خالد عزب أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة طبيعة الخطاب الثقافي في مواجهة التطرف، وكذلك دور الخطاب الإعلامي في مجابهة التطرف فكريًا.



على جانب آخر، أكد الدكتور سامح فوزي؛ نائب رئيس قطاع المشروعات أن عدد المشاركين في المؤتمر هذا العام يزيد على ثلاثمائة مشارك، وسيشهد هذا العام مناقشات ساخنة خاصة في ظل التطورات التي شهدها العالم هذا العام، وستتقاطع هذه المناقشات مع قضايا المرأة والشباب والتعددية وحرية الرأي والتعبير.