قالت مصادر حكومية إنه من المقرر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين مصر وبيلاروسيا، خلال زيارة، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلا روسيا اليوم الأحد.

وأضافت المصادر على هامش حضورها المباحاثات المصرية – البيلاروسية بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة أن الاتفاقيات من بينها المجال السياحي الذي يتطلع الجانب البيلاروسي إلى دعم التعاون مع مصر فيه.

وتابعت المصادر إن الجانبان يبحثان الشراكة في الصناعات الثقيلة والتي تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة وحصادات القمح والذرة والبطاطس واللواري والأوتوبيسات والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات والإطارات ومعدات المحاجر والمناجم ومعدات بناء وتمهيد الطرق وآلات قطع ومعالجة المعادن والأخشاب وتكنولوجيا الليزر للصناعة والطلمبات ومعدات معالجة الصرف الصحى والصناعى والبصريات والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات البتروكيميائية والدهانات والزراعة والصناعات الغذائية.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع التوقيع على الإعلان المشترك واتفاقيات للتعاون في مجالات المساعدة القضائية والزراعة والموارد المائية والعلوم وحماية البيئة والثقافة والرياضة بجانب بعض العقود التجارية.