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العثور على كنز من الذهب داخل بيانو أثري
بيانو

العثور على كنز من الذهب داخل بيانو أثري

الأحد، 15 يناير 2017 12:12 ص

عُثر على كمية كبيرة من الذهب وُصفت بأنها “كنز محتمل” داخل بيانو قديم، حيث كشف مُلاك هذا البيانو عن “الكنز” فور عثورهم عليه، وتم الاحتفاظ به حاليا في مكان آمن وغير معروف.

وقال الخبراء إن هذا الكنز وُضع عمدًا داخل البيانو الذي صممه Broadwood & Sons of London. ولم يفصحوا عن تفاصيل القطع الذهبية المكتشفة، في حين أن عمليات البحث جارية للعثور على ملاك الكنز الأصليين.

وقال بيتر ريفيل، عالم الآثار في المتحف البريطاني : “نحن نحاول الوصول إلى أصحاب الكنز المحتملين الأصليين، حيث لا يعرف ملاك البيانو الحاليون ما الذي عليهم فعله، خاصة بعد أن أحضروا الكنز إلى المتحف”.

وأضاف موضحا: “أنا عالم آثار ومعتاد على التعامل مع كنوز كهذه، ولكنني لم أر أي شيء من هذا القبيل سابقا” - وفقا لصحيفة ” ميرور ”

وأوضح ريفيل أن هذا الكنز غير عادي ويتكون معظمه من الذهب، كما يبدو وكأنه أُخفي عمدًا ضمن البيانو في السنوات الـ 110 الماضية.

ويبحث الخبراء عن العائلة التي وضعت الكنز في البيانو، حيث كشفت التحقيقات حتى الآن أن البيانو بيع إلى متجر موسيقى أو تاجر جملة في Saffron Walden، إسيكس.

وتوصل الباحثون إلى قيام أسرة من منطقة Saffron Walden بشراء البيانو عام 1983، كما بدأت عمليات التحقيق القضائي يوم الخميس 12 يناير في محكمة Shrewsbury Coroner، وذلك في سعي واضح لمتابعة طبيعة البحث.

وسيتم استئناف التحقيق والوصول إلى الخلاصة في 16 مارس - بحسب لروسيا اليوم .

وقال إيان ريتشاردسون، مسجل الكنز في المتحف البريطاني: “قد تكون القطع الذهبية الأثرية قديمة، ولكنها أُخفيت على مدى السنوات الـ 100 الماضية، وذلك تبعا لعمر البيانو” .

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