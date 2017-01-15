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الأحد 15 يناير 2017 09:47 صباحاً
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شاهد.. أول صورة ليوسف الشريف من مسلسل "كفر دلهاب"
يوسف الشريف في كفر دلهاب

شاهد.. أول صورة ليوسف الشريف من مسلسل "كفر دلهاب"

الأحد، 15 يناير 2017 10:47 ص

نشر المنتج تامر مرسى على صفحته على إنستجرام أول صورة من كواليس مسلسل كفر دلهاب بطولة يوسف الشريف والذي ظهر معه فى الصورة وظهر الشريف بلوك يتناسب مع طبيعة المسلسل والذى تميل أحداثه للرعب والتشويق.

ويشارك في بطولة المسلسل روجينا ومحمد رياض وجميلة عوض وسامي مغاوري ورانيا الخطيب وهادي الجيار ومحمد أبو الوفا وصفاء الطوخي ومنى ممدوح ومي القاضي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

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