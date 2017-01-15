‎اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على دفعات بحماية قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال قامت بتأمين المستوطنين الذين اقتحموا المسجد على دفعات متتالية، وتجوّلوا في باحاته وسط تلقّيهم شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

من ناحية أخرى، توغلت جرافات الاحتلال، اليوم شمال شرق محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، حيث تقدمت 4 جرافات عسكرية خارج الشريط الحدودي جنوب موقع “صوفا” شمال شرق رفح، وباشرت بأعمال بحث وتمشيط في المكان.. وهو الإجراء الذي تتعمد آليات الاحتلال القيام به بشكل يومي في أراضي الفلسطينيين القريبة من الحدود في قطاع غزة.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابين من مدينة جنين، أحدهما هو الشاب نور الدين محمد السعدي وهو أسير محرر..كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزه السعدي، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه في المدينة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عميد عبيد، بعد دهم منزله في بلدة العيسوية، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق بالمدينة.