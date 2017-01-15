بالفيديو.. مرتضى لـ «مجدى عبد الغنى»: عندي بلاوي ومش عايز أفتح النار عليكالأحد، 15 يناير 2017 10:46 ص
هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس شئون اللاعبين عقب قراره بإيقاف القيد ضد الزمالك، والسماح بعودة الاستبدال خلال فترة الانتقالات الشتوية، قائلا: «أنت هتهرج، ده استهبال، ومش عايز أفتح النار عليك أنا عندى بلاوى».
وقال رئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج «اللعبة الحلوة» تقديم أحمد بلال، المذاع على فضائية «LTC»،«هناك مؤامرة ضد نادي الزمالك، إحنا مش نسوان علشان هنقف ونتفرج أنت فاتح الاستبدال علشان الأهلي يقيد 4 لاعبين، وتوقف قيد الزمالك، وبحذرك يا مجدي».
وطالب “منصور” مجدى عبد الغنى بالابتعاد عن نادي الزمالك قائلا: «أقسم بالله أعملك جمعية عمومية طارئة وأمشيك».
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