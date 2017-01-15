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إغلاق باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين.. اليوم‎
نقابة الصحفيين

إغلاق باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين.. اليوم‎

الأحد، 15 يناير 2017 10:32 ص

أعلن أسامة داوود، رئيس لجنة العلاج بنقابة الصحفيين، أن اليوم الأحد الموافق ١٥ يناير، آخر موعد للاشتراك في مشروع علاج الصحفيين.

وقال رئيس اللجنة في بيان صادر عنه، إن فتح باب الاشتراك للعام الجديد بدأ منذ الأول وحتى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦، ثم أعيد فتحه للمرة الثانية من الأول وحتى اليوم الأحد ١٥ يناير.

ويذكر أن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين أعلن في وقت سابق عن زيادة قيمة العلاج إلى ٩٠٪ للأعضاء وأسرهم، للمرة الأولى منذ تاريخ إنشاء النقابة.

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