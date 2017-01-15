بولندا تستفز روسيا بالاحتفال بالقوات الأمريكيةالأحد، 15 يناير 2017 10:29 ص
نظم قادة الحكومة البولندية، أمس السبت، حفلا لاستقبال القوات الأمريكية، في انتشار وصفته روسيا بأنه “تهديد لأمنها”.
والحفل الذي أقيم في بلدة زاغان غربي بولندا، يأتي بعد 23 عاما من رحيل آخر جندي سوفيتي من بولندا، كما يمثل لحظة تاريخية جديدة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها نشر قوات غربية على أساس دائم على الحدود الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).
ووقفت رئيسة الوزراء البولندية بياتا سيدلو أمام الجنود الأمريكيين والبولنديين قائلة: “إنه يوم مهم بالنسبة لبولندا ولأوروبا ولدفاعنا المشترك”.
وقال وزير الدفاع أنتوني ماتشيريفيتش للقوات: “لقد انتظرناكم لفترة طويلة للغاية. لعقود. شعرنا في بعض الأحيان أننا تركنا وحدنا، وفي أحيان أخرى فقدنا الأمل، وبين حين وآخر شعرنا أننا الوحيدون الذين يحمون الحضارة من عدوان جاء من الشرق”.
ونظمت الحكومة العديد من الاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء البلاد للترحيب بالقوات الأمريكية، القادمة من فورت كارسون بولاية كولورادو، وقوامها 3500 جندي.
ومن المقرر أن تجوب تلك القوات 7 دول من إستونيا إلى بلغاريا للمشاركة في مناورات، على أن تتمركز وحدة تعمل كمقر رئيسي في ألمانيا، وبعد 9 أشهر تحل محلها وحدة أخرى.
كما يعتزم الناتو أيضا نشر 4 كتائب متعددة الجنسيات على أطرافه الشرقية في وقت لاحق من العام الجاري، واحدة في بولندا و3 في دول البلطيق الثلاث.
ومن المقرر أن تقود الولايات المتحدة إحدى هذه الكتائب.
إلا أن الخطوة يبدو أنها استفزت موسكو، حيث ندد الكرملين بعمليات الانتشار، وقال إنه يعتبرها “تهديدا لأمنه ومصالحه”.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT