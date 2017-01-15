بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع رئيس شركة دانة غاز- مصر إيمان هيل والمدير العام للشركة مايكل بيزسكا، أنشطة الشركة الحالية والخطط المستقبلية في مناطق امتيازها للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، والتي تتركز في إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل الأرضية.

وتناول اللقاء برامج حفر الآبار الجديدة والتوقيتات الزمنية لوضعها على الإنتاج وربط الآبار المنتجة من حقل بلسم لزيادة إنتاج حقول الشركة المشتركة “الوسطاني للبترول” والتي يبلغ إنتاجها حالياً حوالي 195 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و6200 برميل يومياً من المتكثفات وحوالي 220 طنا من البوتاجاز، ومن المخطط زيادة الإنتاج بحوالي 40 مليون قدم مكعب غاز يومياً و2000 برميل من المتكثفات.

وبحث الوزير مع مسئولي الشركة الإماراتية موقف استئجار وتركيب وحدة معالجة للغازات مؤقتة لاستيعاب الزيادة في الإنتاج لحين الانتهاء من التوسعات في محطة المعالجة الرئيسية بالوسطاني، وموقف حفر الآبار خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث من المخطط حفر بئرين جديدين في منطقة الامتياز وبئر استكشافي ثالث شرق حقل بلسم.

كما تم مناقشة نتائج حفر البئر موكا في منطقة امتياز المطرية الأرضية التي فازت بها دانة غاز كشريك مع شركة “بي بي” بدلتا النيل الأرضية، وموقف حفر البئر الثانية في الطبقات الأعمق في ضوء الفرص الكبيرة والنتائج الواعدة في منطقة دلتا النيل التي تتميز بالجدوى الاقتصادية المرتفعة.

حضر اللقاء المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، والمهندس محمد المصري رئيس شركة إيجاس والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.