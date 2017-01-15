محافظ بني سويف يدعو المواطنين للمشاركة في ضبط أسعار الدواءالأحد، 15 يناير 2017 10:24 ص
دعا المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف المواطنين إلى المشاركة في ضبط أسعار السلع الأساسية خاصة الدواء والإبلاغ عن أية مخالفات لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والحفاظ على حق المريض في الحصول على الدواء بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة وقانونية.
وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير قنوات متعددة لاستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين بشان أية مخالفة في هذا المجال منها رقم (01018460099) على الواتس آب الخاص بالمحافظة والخط الساخن 114 بالمحافظة والخط الساخن بمديرية الصحة على رقم (253541500)، فضلاً عن تخصيص أماكن بمجالس المدن والوحدات القروية لهذا الغرض.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمسؤولي الصيدلة بمديرية الصحة للوقوف على الإجراءات التي يتم تنفيذها في مجال ضبط أسعار الدواء ومدى توافر الأدوية الأساسية بمخازن الأدوية بالمديرية ومنع كافة المخالفات القانونية في هذا المجال.
وخلال اللقاء ناقش المحافظ الآليات التي تدعم مشاركة المواطن في الرقابة على أسعار الدواء والالتزام بالتسعيرة القانونية من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات خاصة عن مخازن الأدوية غير المرخصة والبيع بأسعار أعلى من التسعيرة القانونية أو الامتناع عن البيع وذلك حفاظا على مصلحة المواطن وتلافي حدوث أية أزمات في سلعة أساسية لا يستغني عنها المواطن.
وشدد المحافظ على أهمية تنفيذ الإجراءات التوعوية اللازمة لرفع وعي المواطن بالوسائل والإجراءات المتاحة له لتفعيل مسؤوليته ودوره المجتمعي في الرقابة على أسعار الدواء والمخالفات الواقعة في هذه السلعة الأساسية ،مشيراً إلى ضرورة متابعة إلتزام الصيدليات ومخازن الأدوية وشركات التوزيع بوضع صورة من التعليمات الصادرة من وزارة الصحة لإطلاع المواطن عليها
وناقش المحافظ مع مسؤولى الصحة خطة دعم المنظومة ومواجهة أية تداعيات قد تؤثر بالسلب على المنظومة الصحية ، حيث أفاد مسؤولو الصحة بأن الخطة تتضمن الاستعداد التام لاستقبال أكبر عدد من المرضى بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية ، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من الأدوية المتاحة لدى التموين الدوائي بالصيدليات المتواجدة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية ، ووقف الإجازات الخاصة بالصيادلة والأطباء إلا في حالة الضرورة القصوى، وتجهيز فريق إشراف من المديرية والإدارات للتأكد من سير العمل، فضلا عن تجهيز سيارات قوافل طبية علاجية بها عدد 2 صيدلي بكل سيارة لتوزيعها على مراكز المحافظة السبع.
وقام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ـ مساء أمس ـ بجولة مفاجئة تفقد خلالها عدد من مخازن الأدوية والصيدليات بمدينة بني سويف لمتابعة الالتزام بالأسعار القانونية وتوافر الأدوية وآليات الرقابة والتفتيش على كافة منظومة الدواء خاصة الصيدليات.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حسن الجبالي وكيل مديرية الصحة، والدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدلة بالمديرية ، وأحمد الدسوقي رئيس مدينة بني سويف ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وطالب المحافظ بإعداد تقرير بالنواقص من الأدوية لمخاطبة وزارة الصحة لتوفيرها دعما للمنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة وتيسيراً على المواطنين .
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