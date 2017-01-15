أحمد السقا يمتطي "الحصان الأسود" في ماراثون دراما رمضانالأحد، 15 يناير 2017 10:42 ص
استقر الفنان أحمد السقا على العودة إلى سباق ماراثون رمضان الدرامي العام المقبل بمسلسل “الحصان الأسود”، الذي يبدأ تصويره السبت المقبل.
وجاء القرار بالتنسيق بين السقا ومخرج المسلسل أحمد خالد موسى بعد أن كان من المقرر بدء التصوير قبل نحو أسبوعين،غير أن موسى فضل إرجاء التصوير 3 أسابيع لحين الانتهاء من استكمال مرحلة معاينة أماكن التصوير.
كما تم الاتفاق على تغيير اسم المسلسل من “عكس عقارب الساعة” إلى “الحصان الأسود”، ليكون مناساً مع سير الأحداث بشكل أفضل خاصة أن اسم البطل فى العمل “فارس” كما أنه مهتم بالخيول، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
ويتم تصوير المشاهد الأولي داخل عدد من الفيلات والمناطق الصحراوية، وتم الاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بعملية التصوير.
ويعود السقا إلى المنافسات الرمضانية من خلال المسلسل بعد غيابه عن الظهور فى شهر رمضان الماضى فيها.
“الحصان الأسود” تأليف محمد سليمان عبدالمالك ، بطولة محمد فراج، ياسمين صبرى، ميرنا نور الدين، شيرى عادل، أحمد العوضى، هبة عبد الغنى، صبرى فواز، ومحمد عادل، وسناء شافع.
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