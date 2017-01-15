تقرير: كوريا الشمالية تستمر في إطلاق صواريخالأحد، 15 يناير 2017 10:24 ص
ذكرت صحيفة “رودونج سينمون” الكورية الشمالية اليوم الأحد أن بيونج يانج سوف تستمر في إطلاق صواريخ قادرة على وضع أقمار صناعية في المدار على الرغم من الاعتراضات التي تتلقاها من المجتمع الدولي في هذا الشأن .
وأفادت الصحيفة الناطقة باسم حزب العمال الحاكم - في تقرير لها نقلته عنها وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن كوريا الشمالية زعمت أن السياسة العدوانية للولايات المتحدة تجاه شعبها وحكومتها سوف تبوء دائما بالفشل.
وأضافت الصحيفة أنه بغض النظر عن طبيعة الدوافع، إلا أن بيونج يانج لن تقلع أبدا عن برنامجها لتطوير الفضاء ،
وقالت:”إن هذا الأمر يمثل عزما راسخا للدولة في أن تكون رائدة في مجال استكشاف الفضاء”.
واعتبرت الصحيفة أن إطلاق الصواريخ من شأنه أن يعزز رفاهية الشعب الكوري الشمالي، وأن اكتشاف الفضاء ليس له علاقة بالصواريخ البالستية ، مضيفة ” إن الولايات المتحدة تستخدم باستمرار الأمم المتحدة للإدعاء بأن إطلاقنا للصواريخ هو اختبار لصواريخ بالستية، لكن ذلك ليس صحيحا ويشوه الطبيعة السلمية لما نقوم به”.
من جانبها، أشارت وكالة “يونهاب” إلى أن الولايات المتحدة حظرت على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ تحمل أقمارا صناعية لأنها تعتبر أن هذه العمليات يمكن أن تكون اختبارات للتأكد من قدرتها على تصنيع صواريخ بعيدة المدى ، ويمكن لمثل هذه الصواريخ أن تكون مسلحة برؤوس نووية.
وقالت “إن معظم الخبراء أكدوا أن هناك فارقا ضئيلا جدا في التكنولوجيا ما بين الصواريخ التي تحمل أقمارا صناعية والصواريخ البالستية”.
وأوضحت يونهاب أن تقرير الصحيفة الكورية الشمالية في هذا الشأن جاء بعد أن قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في خطابه بمناسبة العام الجديد، إن بلاده قد دخلت في المرحلة النهائية من التحضيرات لاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT