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"شقة فيصل" يودع البلاتوه "وسوء الحظ" بعد عامين
كريم محمود عبد العزيز

"شقة فيصل" يودع البلاتوه "وسوء الحظ" بعد عامين

الأحد، 15 يناير 2017 10:21 ص
وكالات

انتهت مخرجة مسلسل “شقة فيصل” من تصوير المشهد الأخير بالعمل، الذي لازمه سوء الحظ لفترة طويلة، بعد أن استمر في مرحلة التصوير لنحو عامين.
وكان من المقرر عرض المسلسل في رمضان الماضي، لكنه خرج من السباق في اللحظات الأخيرة لعدم انتهائه من التصوير، وبعدها توقف التصوير لفترة قبل استئنافه من جديد، وبعدها توقف التصويرمرة أخرى بسبب مرض الفنان محمود عبد العزيز وملازمة نجله كريم، بطل العمل له فى المستشفى إلى أن تم استئناف مشاهد العمل والانتهاء منه اليوم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الاوسط”.
وكان آخر مشاهد العمل عبارة عن حفل زفاف كريم محمود عبد العزيز من أيتن عامر ضمن الأحداث، وجرى تصويره فى قصر على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
ومن المقرر عرض المسلسل خلال الشهر المقبل، دون انتظار موسم دراما رمضان المقبل.
“شقة فيصل” تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في البطولة إلى جانب كريم محمود عبد العزيز، وأيتن عامر، نسرين أمين، صلاح عبد الله، أحمد فتحى، مى القاضى، والراحل وائل نور.

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