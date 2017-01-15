استقبلت مدينة سانت كاترين خلال الـ 24 ساعة الماضية 147 سائحا من مختلف الجنسيات ، منهم 47 أجنبيا و100 مصري بالرغم من انخفاض درجات الحرارة ، حيث وصلت الصغرى إلى 3 درجات مئوية.

وقال المهندس السيد عبد الصادق رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين - في تصريح اليوم الأحد - إن السائحين قاموا بزيارة لدير سانت كاترين وجبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح والمخيمات البدوية.