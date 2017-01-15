قال محمد بركات، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن اللاعب المصري يعاني من آفة عدم الانضباط والالتزام سواء خارج أو داخل الملعب، لافتًا إلى أن تلاشي هذه الآفة منه تجعله من أفضل لاعبي العالم، بجانب موهبته الكروية وذكائه التكتيكي.

وأشار بركات، في تصريحات تليفزيونية إلى أن الجماهير المصرية لا تزال تنتظر من لاعبين أمثال محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي وعبدالله السعيد الكثير لتحقيق الانتصارات وبطولة الأمم الأفريقية بالجابون والوصول إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.