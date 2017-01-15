أكد الإعلامي وائل الإبراشي أنه سبق والتقي بـ”هدير مكاوي” عضوة 6 إبريل التي أنجبت نتيجة الزواج العرفي، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “العاشرة مساء” خلال حكم المجلس العسكري عقب أحداث مجلس الوزراء.

وقال “الإبراشي” أنها أكدت خلال اللقاء أن المجلس العسكري أجبرها على الاعتراف بأنها فتاة ليل، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو تسب فيها الكاتب علاء الأسواني والمخرج خالد يوسف.