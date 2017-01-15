قال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، إن الحارس شريف إكرامي سيخضع لأشعة واختبار طبي اليوم، الأحد، لتحديد موقفه من اللحاق بلقاء مالي، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بإصابته بشد في العضلة الخلفية.

وكان إكرامي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مران المنتخب الوطني أمس، السبت، ولم يتمكن حارس الأهلي من إكمال المران، وغاب عن تقسيمة الكرة في ختام المران.