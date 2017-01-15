أمال الطويل: تعزيز التعاون مع نيجيريا في صالح الأمن القومي المصريالأحد، 15 يناير 2017 10:28 ص
صرحت أمال الطويل، مدير الوحدة الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات، بإنه تجمعنا علاقات طيبة بدولة نيجيريا، وتلك العلاقات بهذا التوقيت ترتبط بالمنظور الأمني نظر للتهديدات التي تعانى منها نيجيريا ودول شمال ووسط أفريقيا.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على “شبكة قنوات أون”، مصر تعانى أيضا من تهديدات بغرب افريقيا ، وتعزيز التعاون بين البلدين بهذا التوقيت فيما يتعلق بين البلدين أمر هام جدا.
فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فهناك استثمارات مصرية مباشرة بنيجيريا عن طريق القكاع الخاص، والتبادل التجاري مازال محدود لان نيجريا غير منخرطة بالتكتلات الاقتصادية التى بها مصر، ولكن علينا السعي الى بناء علاقات جيدة مع نيجريا في مجال التصنيع لان لديها كثير الكثير من المواد الزراعية القابلة للتصنيع، كما أن أفريقيا تنظر للتصنيع على انه وسيلة لدعم اقتصادها، ومصر عليها ان تساهم في هذه المسالة لتزيد من وزنها الافريقي وتدعم علاقاتها بالدول الأفريقية.
طالبت بإنشاء كيان مركزي لأفريقيا بالتحديد وتابع لرئاسة الجمهورية، يضم وزارات ورجال اعمال وخبراء وآلية متابعة وتقيم العلاقات مع دول أفريقيا”.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيري لبحث سبل تعزيز العلاقات والصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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