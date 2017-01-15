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القضاء الإداري ينظر اليوم دعوي تطالب بإغلاق المواقع الشيعية
مجلس الدولة

القضاء الإداري ينظر اليوم دعوي تطالب بإغلاق المواقع الشيعية

الأحد، 15 يناير 2017 10:22 ص
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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى تطالب بإغلاق، ووقف بث جميع المواقع الشيعية.

وذكرت الدعوى رقم 1965 لسنة 71 ق، أنه ليس من المعقول أن يكون هناك موقع يروّج للشيعة، ويتخذ منبراً إعلامياً له فى مصر، وأن مصر دولة إسلامية، والدستور حدد الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع.

وأوضحت أن هناك اعترافاً بالديانتين السماويتين المسيحية واليهودية فقط. ويعد موقع النفيس، أحد المواقع الإخبارية التى تحرض دائماً ضد المملكة العربية السعودية، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ويكتب فيه الكاتب أحمد راسم النفيس مقالات يهاجم فيه السُنة ويدعو للتشيّع.

أضافت أن الكاتب أحمد راسم النفيس له مواقف تحرض ضد السُنة فى مصر، وتتهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، التى كان آخرها تصريحاً له يتهم صحابة النبى صلى الله عليه وسلم بالتخطيط لاغتياله، وعلى ذلك فإنه ينبغى غلق كل المواقع الشيعية فى مصر، حيث أن هذه المواقع لا تتماشى مع عادات وتقاليد المصريين، وتدعو للتشيّع، وأنها تبث أخباراً من شأنها نشر الفتنة بين المصريين.

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