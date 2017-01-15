أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فرص عمل لحملة التعليم الفني بشركات نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء للعمل في مجالي التشغيل والصيانة، وسيتم وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام، مع منحهم مكافأة شاملة.

وجاء فى إعلان الشركة رقم 1 لسنة 2017، إلى أن المؤهلات المطلوبة دبلوم ثانوي صناعي (نظام الثلاث، أو الخمس سنوات) أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط، من أحد المعاهد الفنية المعتمدة (شعبة كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة تحكم، وإليكترونيات صناعية)، وتراعى الخبرة، كما يجوز تقدم حديثي التخرج.

وتتطلب الوظيفة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات الفنية، والكشف الطبي قبل التعيين، وأن تكون لدى المتقدم القدرة على العمل تحت الضغوط، والالتزام بمعايير الجودة، وأن يكون مصري الجنسية مؤديا للخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يزيد السن على 33 سنة في يناير 2017، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.