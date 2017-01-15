 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 09:47 صباحاً
روابط سريعة
"الكهرباء" تعلن عن توافر فرص عمل
محمد شاكر وزير الكهرباء‎
محمد شاكر وزير الكهرباء‎

"الكهرباء" تعلن عن توافر فرص عمل

الأحد، 15 يناير 2017 10:01 ص
متابعات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن فرص عمل لحملة التعليم الفني بشركات نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء للعمل في مجالي التشغيل والصيانة، وسيتم وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام، مع منحهم مكافأة شاملة.

وجاء فى إعلان الشركة رقم 1 لسنة 2017، إلى أن المؤهلات المطلوبة دبلوم ثانوي صناعي (نظام الثلاث، أو الخمس سنوات) أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط، من أحد المعاهد الفنية المعتمدة (شعبة كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة تحكم، وإليكترونيات صناعية)، وتراعى الخبرة، كما يجوز تقدم حديثي التخرج.

وتتطلب الوظيفة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات الفنية، والكشف الطبي قبل التعيين، وأن تكون لدى المتقدم القدرة على العمل تحت الضغوط، والالتزام بمعايير الجودة، وأن يكون مصري الجنسية مؤديا للخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يزيد السن على 33 سنة في يناير 2017، ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3