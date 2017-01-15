أفادت صحيفة “الجريدة” الكويتية بأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على مطار المزة العسكري قرب دمشق، دمرت منظومة الصواريخ الروسية “إس إيه 300” التي نصبها النظام السوري في محيط المطار.

كما دمرت الغارة مخازن صواريخ “إس إيه 22” في منطقة يعفور بمحاذاة طريق دمشق - بيروت.

وذكرت الصحيفة أن الطائرات الإسرائيلية المغيرة حلقت على ارتفاع منخفض فوق قصر الرئيس بشار الأسد، في رسالة توضح أن إسرائيل لا تحتاج تصريحات روسيا أو أمريكا عندما تعمل من أجل حماية مصالحها القومية والاستراتيجية.

وأضافت “الجريدة”، أن إسرائيل أوصلت رسائل واضحة بهذا الشأن لدمشق وطهران عبر الروس، ومباشرة لنظام الاسد.