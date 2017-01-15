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مصرع 8 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا
انقلاب زورق يقل مهاجرين في المتوسط

مصرع 8 مهاجرين على الأقل في انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الأحد، 15 يناير 2017 10:26 ص
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أعلن خفر السواحل الإيطالي أن 8 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم بانقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، متوقعا في الوقت نفسه أن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن متحدث باسم خفر السواحل قوله: “إن 4 أشخاص أُنقذوا، لكن ناجين قالوا إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب عندما انقلب على مسافة 50 كيلومترا تقريبا قبالة الساحل الليبي”.

وأشار إلي أن سفنا تابعة للبحرية الفرنسية والإيطالية وسفنا تجارية ومروحية وطائرة إنقاذ تشارك في عمليات البحث والإنقاذ.

ويشار إلى أن المعلومات الرسمية للحكومة الإيطالية تتحدث عن عدد قياسي من المهاجرين يبلغ حوالي 181 ألف شخص وصل عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال العام الماضي غالبيتهم العظمى قدموا من إفريقيا.

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