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بالفيديو ..«الكهرباء»: الشبورة المائية تؤدي إلى انقطاع الخدمة بالوجه القبلي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بالفيديو ..«الكهرباء»: الشبورة المائية تؤدي إلى انقطاع الخدمة بالوجه القبلي

الأحد، 15 يناير 2017 10:02 ص
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الشبورة المائية الكثيفة تسببت بأعطال في خطي “شمال الجيزة – سمالوط” و”الكريمات – سمالوط” مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بالوجه القبلي صباح اليوم في تمام الساعة 6:30.
وأوضح حمزة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الأحد، أن الشبورة المائية الكثيفة تؤدي دائما إلى أعطال بالكهرباء وانقطاع الكهرباء، مؤكدا أن الكهرباء قد عادت إلى نجع حمادي وأسوان وستعود خلال دقائق لباقي المحافظات.

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