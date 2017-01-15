استقالت إريكا شتاينباخ عضوة البرلمان الألماني “بوندستاج” عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل بعد أكثر من أربعة عقود بين صفوفه.

وذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاج” التي تصدر الأحد أن استقالة النائبة جاءت احتجاجًا على سياسة الهجرة التي تتبعها المستشارة أنجيلا ميركل.

وقالت شتاينباخ للصحيفة المذكورة: “تساءلت مع نفسي: هل يمكن أن انتخب اليوم الحزب المسيحي الديمقراطي؟ الجواب لا. وهل يمكن أن أنتمي اليوم للحزب المسيحي الديمقراطي؟، الجواب لا. ومن هنا توصلت بأمانة إلى هذه النتيجة: مغادرة الحزب المسيحي الديمقراطي”.

أضافت شتاينباخ 73 عامًا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الاستقالة ستقدم غدًا الأحد للحزب.

تعمل شتاينباخ مسئولة ملف حقوق الإنسان داخل جناح الحزب بالبوندستاج، كما أنها عضو بهيئة رئاسة الحزب.

واتهمت شتاينباخ في تصريحاتها لصحيفة “بيلد أم زونتاج” ميركل بأنها فتحت الحدود في خريف 2015 منتهكة بذلك القوانين السارية، مؤكدة بالقول: “إن نقل البشر بدون تحديد هوياتهم بالحافلات والقطارات لمدة أشهر إلى حدودنا لم يكن استثناء، وإنما إجراء مرغوب فيه لانتهاك لوائحنا القانونية واتفاقيات الاتحاد الأوروبي”.