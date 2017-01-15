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جماعة أبو سياف الفلبينية تفرج عن قبطان كوري جنوبي
مجموعة ابو سياف

جماعة أبو سياف الفلبينية تفرج عن قبطان كوري جنوبي

الأحد، 15 يناير 2017 08:30 ص
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قال مصدر في وزارة الخارجية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم، الأحد، إن قبطانا كوريا جنوبيا عاد إلى منزله صباح اليوم بعد احتجازه لمدة 87 يوما بواسطة جماعة إسلامية مسلحة.

يذكر أن قبطان سفينة الشحن الكورية الجنوبية تم احتجازه مع بحار فلبيني على أيدي 10 قراصنة تابعين لجماعة أبو سياف بالقرب من جزيرة بورنيو في ماليزيا في 20 أكتوبر الماضي.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية تدعو وسائل الإعلام إلى الامتناع عن نشر التقارير الإخبارية حول هذه القضية للتفاوض بين الجماعة المسلحة وشركة النقل البحري المشغلة للسفينة المحتجزة.

وتم الإفراج عن القبطان الكوري والبحار الفلبيني يوم أمس ووصل إلى البلاد اليوم الأحد، حسبما افادت وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وأضاف المصدر أن الحالة الصحية للقبطان ليست سيئة، مشيرا إلى أنه سيخضع لفحص طبي.

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