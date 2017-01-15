تعرض غرب ليبيا لانقطاع الكهرباء في وقت متأخر السبت فضلا عن انقطاع التيار بالفعل عن الجنوب وحتى العاصمة وبعض المدن الرئيسة الأخرى.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان إن انقطاع الكهرباء امتد من حدود ليبيا الغربية مع تونس إلى مدينة أجدابيا على بعد نحو 900 كيلومتر إلى الشرق.

وأضافت أن شبكة الكهرباء انهارت بسبب رفض عدد من المدن في غرب ليبيا شروط تقاسم انقطاع التيار الكهربائي.

وهذا أول انقطاع للكهرباء في الذاكرة الحديثة في المنطقة الغربية بأسرها التي يعيش فيها أغلب سكان ليبيا البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة.

وتعرضت طرابلس ومدن أخرى في الغرب والجنوب لانقطاع متكرر للكهرباء ولفترات طويلة منذ أشهر ويعاني الجنوب من انقطاع عام للكهرباء منذ أربعة أيام على الأقل.

ولم تذكر الشركة العامة للكهرباء إغلاق خط أنابيب غاز في الزاوية منذ نحو أسبوع لكنها حذرت في وقت سابق من أن الإغلاق قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي إذا نفد وقود الديزل الذي يزود مؤقتا محطة كهرباء الغرب بالوقود.

وبحلول مساء السبت كانت الأضواء الوحيدة المرئية في طرابلس بميدان الشهداء و جميع محطات الوقود كانت مغلقة.

ودفع استمرار انقطاع الكهرباء في طرابلس بعض السكان للجوء إلى الفحم خلال فصل الشتاء. وانقطعت أيضا إمدادات المياه عن العاصمة لعدة أيام.

وفي السابق أرجع مسؤولون أسباب انقطاع الكهرباء إلى مشكلات فنية وأضرار بفعل الصراع العسكري والتخريب وتحويل الجماعات المسلحة الكهرباء لأحيائهم.

وساهم انقطاع الكهرباء في هشاشة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس في مارس/ آذار الماضي لكنها أخفقت في توحيد الفصائل المتناحرة أو وقف تدهور مستويات المعيشة.