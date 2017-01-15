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الشرطة البلجيكية تحتجز 3 أشخاص بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب
الشرطة البلجيكية

الشرطة البلجيكية تحتجز 3 أشخاص بعد مداهمات لمكافحة الإرهاب

الأحد، 15 يناير 2017 08:20 ص
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قال ممثلو ادعاء أمس السبت، إن الشرطة احتجزت ثلاثة أشخاص لاستجوابهم بعد مداهمات لمنازل في بروكسل مرتبطة بتحقيق لمكافحة الإرهاب.
ونفذت الشرطة عمليات تفتيش في منازل بمنطقة مولينبيك ببروكسل التي اكتسبت اهتماما دوليا عندما شارك محليون لديهم علاقات في سوريا في هجمات نوفمبر 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في باريس.
وقالت متحدثة باسم الادعاء في بروكسل “جرت عمليات التفتيش في إطار تحقيق يجريه ممثلو الادعاء في بروكسل.. في حين لم يتم العثور على شيء جرى احتجاز ثلاثة أشخاص لاستجوابهم”.
وأضاف مراسل من رويترز أن المنطقة التي شهدت عمليات التفتيش أغلقت أمام حركة المرور في حين دخلتها قوات الشرطة الخاصة المسلحة ببنادق آلية.

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