منتخب مصر يخسر من الدنمارك 28 - 35 في كأس العالم لكرة اليد

خسر منتخب مصر لكرة اليد مباراته الثانية في كأس العالم لكرة اليد من منتخب الدنمارك بنتيجة ( 28 - 35 ) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بصالة اكور هوتيل ارينا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

تفوق المنتخب الدنماركي وتقدم على منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة (21 - 15) .. في الشوط الثانى كافح منتخب مصر وعدل من دفاعه لايقاف خطورة نجوم منتخب الدنمارك ولكن المنتخب الدنماركى أنهى اللقاء لصالحه بنتيجة 35 - 28.

ولم يظهر نجوم منتخب مصر بمستواهم المعهود ، وتأثر الأداء بسبب المجهود الكبير امس في مباراة قطر ووقع المنتخب المصري في بعض الأخطاء الدفاعية في بداية المباراة مما أدى إلى توسيع فارق الأهداف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الدنمارك إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة ..بينما يتوقف رصيد منتخب مصر عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب البحرين بعد غد الاثنين في الجولة الثالثة.