إيهاب لهيطة: الكاف ألغى تدريبات منتخب مصر على إستاد "بورت جنتيل" الرئيسيالأحد، 15 يناير 2017 08:23 ص
أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، ألغى تدريبات المنتخب الوطني على ملعب بورت جنتيل الرئيسي والذي سيستضيف مباريات المنتخب في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.
وأوضح لهيطة – في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن الكاف منع كل المنتخبات المشاركة في البطولة من خوض التدريبات على الاستادات الرئيسية التي ستستضيف اللقاءات الرسمية، مؤكدا أن التدريبات ستقام على الملاعب الفرعية فقط.
وخاض منتخب مصر مرانه في الجابون، مساء السبت، على الملعب الفرعي لاستاد بورت جنتيل، استعدادا لمواجهة منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح مباريات المنتخبين بالبطولة القارية.
من جهة أخرى، أشار لهيطة إلى أن فرصة انضمام حمادة طلبة مدافع المنتخب لقائمة الفراعنة، انتهت تماما، بعد غلق باب التسجيل اليوم السبت من قبل الكاف، مؤكدا أن اللاعب سيستمر مع المنتخب حتى نهاية البطولة.
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