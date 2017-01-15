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راؤول يهنئ ميسي بمعادلة رقمه في زيارة شباك المنافسين بالليجا
ميسي

راؤول يهنئ ميسي بمعادلة رقمه في زيارة شباك المنافسين بالليجا

الأحد، 15 يناير 2017 08:22 ص
وكاﻻت

بعث راؤول جونزاليس قائد ريال مدريد الإسباني السابق، برسالة تقدير وتهنئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الذي عادل رقمه بالتسجيل في أكبر عدد من المنافسين في الليجا.

وكتب راؤول، مدير مكتب “الليجا” ، في الولايات المتحدة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي (تويتر)، السبت “من الممتع مشاهدة أهداف ميسي كل يوم في الليجا”، وأشار إلى فوز الفريق الكتالوني على لاس بالماس بخماسية نظيفة اليوم في الجولة الـ18 على ملعب “الكامب نو”.

وكان ميسي قد سجل الهدف الثاني لفريقه، والأول له في شباك لاس بالماس ليصل إلى رقم 35 في قائمة الفرق التي أحرز ميسي في شباكها خلال منافسات الليجا ليعادل رقم المخضرم راؤول.

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