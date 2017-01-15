أصيب رجل أمن بحريني جراء إطلاق نار على موقع لدورية أمنية، مساء السبت، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”، إن “عملا إرهابيا تمثل في إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة” أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب، إن “الأجهزة المختصة تباشر إجراءاتها”.

وفي مطلع يناير الجاري تعرض مركز للتأهيل والإصلاح في البحرين لهجوم عنيف، أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر، وهروب سجناء مدانين في جرائم إرهابية.