 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 07:46 صباحاً
روابط سريعة
إصابة رجل أمن بحريني في "هجوم إرهابي"
الامن البحريني - البحرين

إصابة رجل أمن بحريني في "هجوم إرهابي"

الأحد، 15 يناير 2017 08:28 ص
متابعات

أصيب رجل أمن بحريني جراء إطلاق نار على موقع لدورية أمنية، مساء السبت، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”، إن “عملا إرهابيا تمثل في إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة” أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب، إن “الأجهزة المختصة تباشر إجراءاتها”.

وفي مطلع يناير الجاري تعرض مركز للتأهيل والإصلاح في البحرين لهجوم عنيف، أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر، وهروب سجناء مدانين في جرائم إرهابية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3