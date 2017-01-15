اعتذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن خطأ فني في نظام الصوت بملعب “الصداقة” الذي استضاف مباراة منتخبي الكاميرون وبوركينا فاسو مساء السبت في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، لكأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الجابون خلال الفترة من 14 يناير وحتى 5 فبراير المقبل.

وأشار “الكاف” في بيان على موقعه الرسمي، إلى أن هناك خطأ فني في نظام الصوت بالإذاعة الداخلية للملعب، قبل انطلاق اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقدم الاتحاد الإفريقي اعتذارًا للاعبي المنتخبين والأجهزة الفنية والمسئولين وكذلك جماهير بوركينا فاسو والكاميرون عن هذا الخطأ غير المقصود.

وكانت النسخة 31 من البطولة، قد انطلقت بتعادل إيجابي آخر بنتيجة 1-1 بين منتخبي الجابون صاحب الأرض مع غينيا بيساو الذي يشارك بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

