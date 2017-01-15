العثور على بنادق وذخيرة في منزل مسن بهولند

عثرت الشرطة الهولندية على مخبأ للأسلحة غير المرخصة في خزانة مكهربة بمنزل مسن يبلغ من العمر 85 عاما.

وقام الضباط بتفتيش منزل الرجل في “سبايكينيسه” بغرب هولندا بناء على ورود معلومات بوجود أسلحة نارية حيث عثروا على صناديق قذائف وطلقات رصاص وبارود وحتى قوس ونشاب وبندقية ضغط الهواء في الدولاب المكهرب.

وذكر موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي أمس أن الشرطة اعتقلت الرجل وهو في حالة مضطربة، حيث يجري توفير دعم نفسي له.