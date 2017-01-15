ضبط 8 أطنان من الأسمدة والأرز قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

تمكنت ضباط مباحث التموين بمحافظة قنا اليوم من ضبط تاجر بحوزته 8 أطنان من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر وضبط صاحب محل بقالة بحوزته طن أرز وآخر بحوزته 250 كيلو جراما من السكر قبل بيعها في السوق السوداء

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا من العميد محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط تاجر أسمدة يدعي ” عبد اللطيف محمد عبد الرحيم ” 40 عاما مقيم بمركز الوقف وبحوزته 8 أطنان من الأسمدة الكيماوية مجهولة المصدر بهدف احتكار السلعة وحبس تداولها لبيعها في السوق السوداء فضلا عن إدارته مخازن بدون ترخيص .

كما تم ضبط صاحب بقالة بمركز قوص يدعي ” أ م ” 31 عاما وبحوزته طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء وضبط آخر يدعي ” أ ع” 31 عاما وبحوزته 180 كيلو جرام زيت طعام 30 كيلو جرام عصير و136 فوار 29 زجاجة مياه و30 قطعة كيك و100 قرص دوائي مجهول المصدر ومنتهية الصلاحية و محظور استخدمها وبيعها داخل محلات البقالة وضبط ” أ ف ” 31 عاما صاحب محل بقاله مقيم قرية المرشدة دائرة مركز الوقف وبحوزته 250 كيلو جراما من السكر التمويني قبل بيعها في السوق السوداء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق .

وفي نفس السياق تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة دشنا اليوم من ضبط عاطل وبحوزته كمية من جوهر الحشيش والأفيون وكمية من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها علي عملائه بدائرة المركز .

كما تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 4 متهمين بحوزتهم بندقية آلية وبندقيتين خرطوش و4 فرد روسي وخرطوش وعدد من الطلقات بمراكز قفط ونجع حمادي والوقف وأبوتست .