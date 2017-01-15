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الأحد 15 يناير 2017 07:36 صباحاً
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هجوم حوثي يودي بحياة عسكري سعودي
عناصر من ميليشيات الحوثي

هجوم حوثي يودي بحياة عسكري سعودي

الأحد، 15 يناير 2017 08:36 ص
متابعات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء السبت، مقتل عسكري في منطقة نجران على الحدود مع اليمن، في هجوم شنته ميليشيات حوثية.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”: “إن العريف بحرس الحدود محمد يحيى النجعي استشهد نتيجة تبادل إطلاق النار مع عناصر حوثية عبر الحدود وهو يؤدي مهامه”.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن “أحد المراكز الحدودية المتقدمة بمنطقة نجران تعرض لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف”.

وتابع المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): “قد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف بحرس الحدود محمد يحيى النجعي”.

وتشن الميليشيات الحوثية بين الحين والآخر هجمات عبر الحدود الشمالية لليمن مع المملكة، عادة ما تتصدى لها القوات السعودية.

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