 Moheet on google
الأحد 15 يناير 2017 07:40 صباحاً
روابط سريعة
قائمة منتخب الجزائر لمواجهه زيمبابوي
منتخب الجزائر

قائمة منتخب الجزائر لمواجهه زيمبابوي

الأحد، 15 يناير 2017 08:08 ص
وكاﻻت

اختتم المنتخب الجزائري لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي ، اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الجابون.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجزائر بعد التدريب مساء السبت بملعب مدينة «فرانسفيل» الذي يستضيف المباراة القائمة في حضور كل اللاعبين.

واستقر البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب، على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة،وضم كل من وهاب رايس مبولحي لحراسة المرمي، ومختار بلخيثر، وفوزي غلام، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي في خط الدفاع. في حين قرر اشراك نبيل بن طالب، ومهدي عبيد، وياسين براهيمي، ورياض محرز في خط الوسط، على أن يتكون ثنائي الهجوم من اسلام سليماني، والعربي هلال سوداني.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3