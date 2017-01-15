اختتم المنتخب الجزائري لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي ، اليوم الأحد، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الجابون.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجزائر بعد التدريب مساء السبت بملعب مدينة «فرانسفيل» الذي يستضيف المباراة القائمة في حضور كل اللاعبين.

واستقر البلجيكي جورج ليكنز المدير الفني للمنتخب، على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة،وضم كل من وهاب رايس مبولحي لحراسة المرمي، ومختار بلخيثر، وفوزي غلام، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي في خط الدفاع. في حين قرر اشراك نبيل بن طالب، ومهدي عبيد، وياسين براهيمي، ورياض محرز في خط الوسط، على أن يتكون ثنائي الهجوم من اسلام سليماني، والعربي هلال سوداني.

