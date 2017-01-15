أعلنت السلطات الهندية ارتفاع عدد ضحايا غرق أحد القوارب في نهر الجانج، بمدينة باتنا التابعة لولاية بيهار إلى 21 شخصا.

ونجح الغواصون في انتشال جثثهم وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 24 قتيلا بعد الإبلاغ عن ثلاثة مفقودين آخرين كانوا على متن القارب عند غرقه في النهر.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال ستة أحياء جميعهم من طلاب كلية الطب في باتنة، عاصمة ولاية بيهار في الوقت الذي استأنفت فيه فرق الطوارئ عمليات البحث، في موقع الحادث بعد توقفها أثناء الليل بسبب الظلام.

وقرر رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”صرف مبلغ 50 ألف روبية، لعائلة كل ضحية وجريح في الحادث وفتح تحقيق مع المسئولين عن النقل النهري في الولاية، وكيفية السماح للقارب بالإبحار بحمولته الزائدة، معربا عن حزنه للخسائر الجسمية في الأرواح، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا.

وقال شهود عيان وناجون من الحادث إن القارب انقلب بسبب حمولته الزائدة، على مسافة 200 متر من شاطئ منطقة سامبالبور في نهر الجانج، أثناء توجههم إلى منطقة سانكرانتي لمشاهدة المهرجان السنوي للطائرات الورقية الذي يقام سنويا ويستمر لمدة ثلاثة أيام.