ماي تدعو للوحدة في كلمة عن الانسحاب من أوروباالأحد، 15 يناير 2017 07:56 ص
قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الأحد إنها ستستغل خطابا رئيسيا يتناول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لدعوة البريطانيين إلى التوحد حول رؤية بريطانيا أكثر انفتاحا على العالم.
وتعتزم ماي إطلاق العملية الرسمية للتفاوض على شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس آذار لكنها لم تكشف عن شيء يذكر بشأن الاتفاق الذي تسعى لإبرامه مما أصاب بعض المستثمرين ورجال الأعمال والمشرعين بخيبة الأمل.
وقال مكتب ماي في بيان إنها من المقرر أن تلقي خطابا في لندن يوم الثلاثاء أمام جمهور يضم دبلوماسيين فضلا عن فريق بريطانيا للتفاوض بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الآخرين.
وأضاف المكتب أن ماي ستركز على حاجة البريطانيين - الذين صوتوا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بموافقة 52 بالمئة مقابل رفض 48 بالمئة بعد حملة سببت انقساما عميقا - للتوحد حول أهداف مشتركة مثل حماية وتعزيز حقوق العمال.
ومن المقرر أن تقول ماي “الآن نحن بحاجة إلى وضع حد للانقسام واللغة المرتبطة بالبقاء والانسحاب وكل الإهانات المصاحبة وأن نتحد لإنجاح الانسحاب وبناء بريطانيا عالمية حقا.”
ولم يذكر مكتب رئيسة الوزراء ما إذا كانت ماي ستكشف عن موقفها بشأن بعض القضايا الرئيسية مثل ما إذا كانت ستحاول إبقاء بريطانيا داخل السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أم لا.
ومشكلة بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يصر على حرية تنقل مواطني الاتحاد في مقابل الوصول الكامل للسوق الموحدة في حين أن كثيرا ممن صوتوا بالموافقة على الانسحاب فعلوا ذلك على وجه التحديد من أجل القدرة على تقييد الهجرة.
وستراقب الأسواق العالمية كلمة ماي عن كثب من أجل الحصول على معلومات بشأن أي من هذه الأهداف ستمنحها الأولوية.
وبعد أن قالت في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن بريطانيا بعد الانسحاب لن تكون قادرة على الإبقاء على “أجزاء” من عضويتها في الاتحاد الأوروبي هبط الجنيه الإسترليني بشدة لأن تعليقها فسر على أنه يشير إلى الانفصال عن السوق الموحدة.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة»
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد الحاكم من ...Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
مصرع وإصابة 9 أشخاص في انهيار جسر وسط الصين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية آخرون في انهيار جسر علوي قديم، بمدينة تشنجتشو عاصمة إقليم هينان وسط الصين وفقا لما أعلنته الشرطة الصينية. وقالت الشرطة: “إن عمال البناء ...Fri, 13 Jan 2017 06:03:45 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT