تمكنت القوات العراقية السبت، من استعادة السيطرة على جامعة الموصل بالكامل، في تطور مهم نحو استعادة السيطرة على كامل الجانب الشرقي من المدينة، بحسب مسؤولين عسكريين.

وقال اللواء الركن في جهاز مكافحة الإرهاب معن السعدي: “نستطيع القول بأنه تم تحرير الجامعة”.

وتقع جامعة الموصل التي تعد من أكبر الجامعات العراقية، إلى الشمال من مدينة الموصل على الضفة الشرقية من نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى قسمين.

وقال السعدي “لقد أنجزنا الجزء الأصعب .. وربما نستعيد الجزء الشرقي بأكمله خلال الأيام العشرة المقبلة”.

وأضاف أن القوات العراقية استعادت السيطرة حاليا على 85% من الجانب الشرقي من الموصل منذ بدء الهجوم الواسع لاستعادة الموصل، أهم معاقل داعش في 17 أكتوبر.

إلى ذلك، قال قائد المحور الشرقي لجهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إن الفرق الهندسية، وجدت خلال عمليات تطهير جامعة الموصل تسعة براميل تحتوي على مواد كيمياوية أولية لوقود الصواريخ والمتفجرات في مختبرات “كلية العلوم الكيميائية”.

وأوضح الساعدي، أن التنظيم كان يخطط لاستخدام هذه المواد في صناعة متفجرات يستخدمها لصد تقدم القوات العراقية. هذا وأعلنت مصادر أمنية السبت أن القوات عثرت على عدة معامل للتفخيخ وتصنيع المتفجرات وشبكة أنفاق تربط جامعة الموصل بالأحياء المجاورة لها.

وكان مراسل الحدث قد أفاد في وقت سابق السبت بأن جهاز مكافحة الإرهاب استعاد السيطرة على نحو تسعين في المئة من مباني جامعة الموصل، مضيفاً أن القوات تبدأ بعمليات تطهير لعدد من المباني.

وأشار إلى أن قوات مكافحة الإرهاب سيطرت على الجسر الحديدي على نهر دجلة شرق الموصل. وبهذا تكون قوات مكافحة الإرهاب قد سيطرت على ثلاثة جسور على دجلة.

